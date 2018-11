Rund 1.200 AMS-Trainer verlieren Job - Maßnahmen geplant

Wegen Sparmaßnahmen beim Arbeitsmarktservice werden rund 900 Trainer und 300 Sprachlehrer ihren Job verlieren, sagte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein laut Parlamentskorrespondenz am Dienstag im Rechnungshofausschuss im Parlament. Für die Betroffenen sei eine "stiftungsähnliche Maßnahme" angedacht. Zum Abbau komme es, weil die Nachfrage nach Kursen wegen niedrigerer Arbeitslosenzahlen sinke.

Kopf verteidigte auch die geplante Einteilung der Arbeitslosen je nach Jobchancen in drei Gruppen. Das neue System werde 2019 erprobt und 2020 flächendeckend ausgerollt. Das Computer-Programm sei seit 10 Tagen online, auf die Budget- und Personalverteilung habe es vorerst aber noch keine Auswirkung. Der Algorithmus werde nicht zur Diskriminierung von einzelnen Personengruppen, etwa Frauen, Langzeitarbeitslosen oder Behinderten führen, ist sich Kopf sicher – und die Letztentscheidung liege ohnehin beim Berater. Es gehe darum, die Arbeitsmarktchancen so realitätsnah wie möglich abzubilden und die Betreuung zielgerecht danach auszurichten.

Insbesondere Frauen würden nicht benachteiligt, sie seien in der mittleren Gruppe, in die das meiste Geld fließen wird, überrepräsentiert und in der untersten Gruppe unterrepräsentiert. Überdies seien weiter 50 Prozent der AMS-Mittel für Frauen reserviert, obwohl ihr Anteil unter den Arbeitslosen nur 42 Prozent betrage.

Derzeit würden AMS-Kunden drei Monate in der “Servicezone”, die vorrangig auf Arbeitsvermittlung abzielt, betreut. Die, die nach drei Monaten immer noch arbeitslos sind, kommen in die “Beratungszone” mit intensiverer Beratung und Förderung. Das neue System ziele darauf ab, Personen mit schlechten Chancen am Arbeitsmarkt vom ersten Tag an zu betreuen und zu beraten und nicht drei Monate warten zu lassen. Personen mit hohen Arbeitsmarktchancen bräuchten hingegen weniger Unterstützung.