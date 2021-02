Run auf Privatkrankenversicherung durch Coronakrise

Durch die Coronakrise erfreuen sich private Krankenzusatzversicherungen besonderer Beliebtheit. Rund jeder dritte Österreicher hat eine solche Absicherung. Knapp ein Zehntel der Polizzen ist aber erst im Jahr 2020 neu abgeschlossen worden. Umgekehrt gab es zuletzt kaum Kündigungen. Das wichtigste Argument gegen eine private Krankenversicherung ist der Preis: Jedem Vierten ist sie zu teuer, ergab eine aktuelle Umfrage des Tarifvergleichsportals durchblicker.

"Das vergangene Jahr dürfte jedenfalls zu einem Run auf Zusatzversicherungen geführt haben", obwohl die Wirtschaftskrise eher eine Rückkehr in die öffentliche Gesundheitsversorgung hätte vermuten lassen, hieß es am Donnerstag bei einer Online-Präsentation. Ganz im Gegenteil sei bei 38 Prozent das Vertrauen in das Gesundheitswesen in der Krise gesunken. "Das hat uns überrascht. Denn das Gesundheitssystem ist ja nicht kollabiert", sagte Geschäftsführer Reinhold Baudisch.