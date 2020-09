Rumänischer Einbrecher verurteilt

Zwei Jahre und zehn Monate Haft, für Täter, der in einer Nacht für 83.000 Euro Schaden sorgte.

Der 23-Jährige zeigte sich von Anfang an geständig und das war der wichtigste Milderungsgrund bei der Strafbemessung. Der Rumäne brach mit Komplizen in einer Septembernacht 2019 in zahlreiche Objekte ein. Der Gesamtschaden der Rumänenbande: über 83.000 Euro. Mit einem Flachwerkzeug hebelten die Ganoven die Kellertüren von Wohnanlagen und Häusern auf und stahlen hauptsächlich Fahrräder. Aber auch Lederjacken zählten zu der Beute. Ein Teil der Räder konnte in Kufstein sicher gestellt und an die Opfer zurückgegeben werden.