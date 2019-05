Rumäniens Sozialdemokraten attackieren Timmermans

Der sozialdemokratische Spitzenkandidat bei der Europawahl, Frans Timmermans, kann die Unterstützung seiner rumänischen Parteifreunde wohl abschreiben. Die Nominierung von Timmermans zum EU-Spitzenkandidaten sei ein "Kapitalfehler" gewesen, betonte der rumänische Senator Serban Nicolae am Dienstag. Grund für den Groll ist der EU-Mahnbrief an Bukarest, der die Unterschrift von Timmermans trägt.

Dragnea sagte am Montagabend in einer Talkshow, Timmermans und die restliche Kommissionsspitze habe Bukarest nur deshalb ein EU-Rechtsstaatsverfahren angedroht, um Staatschef Klaus Johannis (Iohannis) angesichts des im Spätherbst anstehenden Präsidentschaftswahlkampfs “Vorteile” zu verschaffen. Johannis habe die Kommissionsspitzen vergangene Woche während des informellen EU-Gipfels in Sibiu (Hermannstadt) aufgehetzt. De facto würde keine von der PSD vorgenommene Strafrechtsänderung gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen und einen derartigen Mahnbrief vonnöten machen.

Am Montag war bekannt geworden, dass Timmermans die rumänischen Behörden in einem mit dem 10. Mai datierten Schreiben ein letztes Mal zur umstrittenen Strafrechtsnovelle der sozial-liberalen Koalition verwarnt hatte. Sollten die Ende April vom Parlament in Bukarest verabschiedeten Änderungen des Strafrechts und der Strafprozessordnung “in Kraft treten oder weitere Schritte in die falsche Richtung getan” werden, werde die Kommission umgehend ein EU-Rechtsstaatsverfahren gegen Rumänien einleiten, hieß es in dem an Staatspräsident Iohannis, Regierungschefin Viorica Dancila (PSD) und die beiden Parlamentspräsidenten Calin Popescu Tariceanu (ALDE) und Liviu Dragnea (PSD) gerichteten Brief. Der 2014 eingeführte Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips gilt als letzte Stufe vor der Einleitung eines Strafverfahrens nach Artikel 7 der Europäischen Verträge gegen einen Mitgliedstaat, das bis zum Entzug der Stimmrechte auf EU-Ebene führen kann.