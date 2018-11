Rumäniens Senatspräsident steht unter Korruptionsverdacht

In Rumänien hat die Antikorruptionsbehörde DNA die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Senatspräsident Calin Popescu Tariceanu beantragt. Der zweite Mann im Staat steht im dringenden Verdacht der Annahme von Bestechungsgeldern. Der unter Druck geratene Senatspräsident und Chef der mitregierenden linksliberalen ALDE wies sämtliche Vorwürfe der Korruptionsfahnder zurück.

Wie die Korruptionsjäger am Donnerstag in einer Presseaussendung mitteilten, soll Tariceanu im Zeitraum 2007-2008 als damaliger Regierungschef “von einem österreichischen Unternehmen” 800.000 Dollar erhalten haben, um sich für etliche lukrative Zusatzverträge der österreichischen Firma (laut rumänischer Presse der Microsoft-Subunternehmer Fujitsu Siemens Computers Österreich) einzusetzen. Das Geld habe eine “zehnprozentige Provision” dargestellt, die Tariceanu anschließend über Offshore-Firmen erhalten habe und sodann in seine Wahlkämpfe einfließen ließ, so die DNA.