Rumäniens Präsident Iohannis erhält Karlspreis

Der rumänische Präsident Klaus Iohannis erhält am Samstag in der deutschen Stadt Aachen den Internationalen Karlspreis. Der Politiker wird als herausragender Streiter für europäische Werte ausgezeichnet. Iohannis war bereits im Dezember 2019 als Preisträger bekannt gegeben worden, doch die Verleihung wurde wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben. Die Festrede hält am Samstag EU-Ratspräsident Charles Michel.

Mit dem Karlspreis werden Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben. Zur Übergabe im Krönungssaal des Aachener Rathauses wollen zahlreiche Politiker kommen, darunter der CDU-Vorsitzender Armin Laschet sowie die deutsche Justizministerin Christine Lambrecht.

Auch ehemalige Preisträger sind angekündigt, darunter Martin Schulz, Wolfgang Schäuble, die frühere litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite und der erste hauptamtliche Präsident des Europäischen Rates, Herman Van Rompuy. Wegen der Corona-Auflagen wurde das Publikum drastisch verkleinert: Statt rund 830 Gästen kommen nun 350 Gäste.