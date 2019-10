Rumäniens Liberalenchef mit Regierungsbildung beauftragt

In Rumänien hat Staatspräsident Klaus Johannis am Dienstagnachmittag dem Chef der oppositionellen Liberalen (PNL), Ludovic Orban, den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Der 56-jährige Politiker, der seiner Partei seit zwei Jahren vorsteht, muss sich und sein Kabinett - aller Wahrscheinlichkeit nach eine liberale Minderheitsregierung- nun binnen zehn Tagen vom Parlament bestätigen lassen.

Für den bisherigen Oppositionschef dürfte sich die anstehende Mehrheitsfindung äußerst schwierig gestalten: Bei den Sondierungsgesprächen der vergangenen Tage zwischen Präsident Johannis und den Fraktionen wurde nämlich offensichtlich, dass die Parlamentsmehrheit, die vergangenen Donnerstag die Regierung von Ministerpräsidentin Viorica Dancila (Postkommunisten/PSD) abgewählt hat, ein reines Zwecksbündnis war. Nun stellen die Fraktionen zahlreiche Bedingungen, um einer liberalen Regierung das Vertrauen auszusprechen. So etwa drängt die oppositionelle "Union rettet Rumänien"/USR weiter auf Neuwahlen, während andere Fraktionen, wie etwa die linksliberale ALDE, der Ungarnverband (UDMR) und die Kleinpartei "Pro Romania" sich dezidiert gegen mehrere Prioritäten der Liberalen im Bereich der Justiz und des Wahlrechts aussprechen. Die abgewählte Regierungspartei, deren Fraktionen in Ober- und Unterhaus nach wie vor die größten sind, stellte ihrerseits bereits klar, an Sondierungen kein Interesse zu haben und kein Kabinett der Liberalen absegnen zu wollen.