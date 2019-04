Rumäniens Justizminister Toader entlassen

Rumäniens umstrittener Justizminister Tudorel Toader (parteifrei, dem linksliberalen Koalitionspartner ALDE nahestehend) hat ausgedient: Staatspräsident Klaus Johannis unterzeichnete am Mittwochabend das Dekret zur Entlassung des 59-Jährigen, dessen Amt nun fürs Erste kommissarisch von Vizepremierministerin Ana Birchall (sozialdemokratische PSD) übernommen wird.

Der frühere Verfassungsrichter war in den letzten Wochen bei Rumäniens “starkem Mann”, PSD-Chef Liviu Dragnea, in Ungnade gefallen, weil er sich angesichts der zahlreichen Warnungen der EU-Kommission letztlich geweigert hatte, die von Dragnea gewünschten Änderungen des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung per Eilerlass der Regierung in Kraft treten zu lassen. Der vorbestrafte PSD-Chef warf dem Justizminister daraufhin vor, die Regierungspartei “belogen und getäuscht” zu haben, ließ ihm prompt das Vertrauen entziehen und die strittigen Strafrechtsänderungen dann binnen weniger Tage im Parlament durchpeitschen.