Rumänien attackiert EU kurz vor Beginn des Ratsvorsitzes

Kurz vor Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft geht die rumänische Regierung auf Konfrontationskurs mit Brüssel. Ministerpräsidentin Viorica Dancila und der Parteichef der regierenden Sozialdemokraten, Liviu Dragnea, warfen der EU am Sonntag eine Diskriminierung ihres Landes vor. Nach Österreich soll Rumänien am 1. Jänner turnusgemäß für sechs Monate den Vorsitz im EU-Rat übernehmen.

Ministerpräsidentin Dancila verwehrte sich gegen Kritik aus Brüssel an ihrer Regierung und forderte ihre Partei auf, “diese Attacken nicht mehr hinzunehmen”. Dragnea beklagte, andere Länder in der EU seien “noch viel korrupter” als Rumänien, würden aber weniger kritisiert. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will am Freitag Bukarest besuchen, um symbolisch den Stab an die dortige Regierung weiterzureichen.