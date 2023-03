Rufe nach Vertrauensstelle gegen Machtmissbrauch in Medien

Österreichs Medienunternehmen sind keine Räume, die frei von Sexismus, Diskriminierung und Belästigung sind. Das muss sich ändern - so die Forderung des Frauennetzwerks Medien. Es brauche deshalb eine dezidierte Vertrauensstelle für Medienschaffende, die bis dato schmerzlich fehle. Hinter diesem Projekt versammelten sich am Freitag zahlreiche Proponentinnen und Proponenten aus der Branche. Wo solch eine Stelle angesiedelt und wie sie finanziert werden könnte, ist indes offen.

"Ich wusste damals nicht, wohin ich mich wenden kann", betonte Raphaela Scharf. Die heutige Krone-TV-Moderatorin zog wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung gegen Verleger Wolfgang Fellner vor Gericht und engagiert sich heute unter anderem mit Empowermentworkshops in der Unterstützung betroffener Frauen. "Die Frauen haben Angst vor Konsequenzen, denn die Medienbranche in Österreich ist sehr klein", so Scharf. Sie selbst habe einst in der Gleichbehandlungsanwaltschaft Hilfe gefunden, dennoch sei eine dezidierte Anlaufstelle für die Medien wie in Deutschland höchst notwendig.

Ambivalent in dieser Frage zeigte sich Sandra Konstatzky von der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Sie sei nicht generell gegen neue Anlaufstellen, zugleich müsse man darauf achten, das Feld nicht zu sehr zu zersplittern. Gerade in der Medienbranche sei die Macht allerdings immer noch in wenigen Händen konzentriert, was Machtmissbrauch begünstige. Jedenfalls gelte es zu betonen: "Wir sind in Österreich eigentlich Vorreiterinnen." Schließlich gebe es seit 1992 ein Gesetz gegen Belästigung am Arbeitsplatz. Rechtliche Lücken gebe es aber noch im Bereich der Freiwilligenarbeit. Das fehlende Klagsrecht der Gleichbehandlungsanwaltschaft selbst oder Klagsfonds, mit denen Betroffene Gegenklagen initiieren könnten, seien weitere Punkte.