Rücktritt bei US-Elitehochschule wegen Epstein-Spenden

Im Skandal um Spenden des mutmaßlichen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat der Leiter eines Instituts an der Eliteuniversität Massachusetts Institute of Technology (MIT) sein Amt niedergelegt. Joichi Ito, Leiter des Media Labs der Hochschule, habe seinen Rücktritt eingereicht, teilte MIT-Präsident L. Rafael Reif mit.

Reif verwies am Samstag auf "zutiefst beunruhigende Vorwürfe" in einem Artikel des Magazins "The New Yorker". Es sei eine Untersuchung des Vorgehens des Instituts der Universität in Cambridge eingeleitet worden. Ito soll laut "New Yorker"-Enthüllungen Spenden in Millionenhöhe für das Institut angenommen haben. Dabei soll er auch versucht haben, den Bezug zu dem umstrittenen Finanzier zu verschleiern.