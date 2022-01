Rückstau bei Firmeninsolvenzen - Keine Pleitewelle in Sicht

Durch die Coronahilfen ist es in den Jahren 2020 und 2021 im Bereich der eröffneten Firmeninsolvenzen zu einem Rückstau von rund 2.200 Verfahren gekommen, heißt es vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV). Erst im zweiten Halbjahr 2021 kam es zum Aufholeffekt, der sich im letzten Quartal beschleunigte. Der AKV rechnet damit, dass sich der Rückstau bei den Unternehmensinsolvenzen nun sukzessiv abbauen wird. Eine Pleitewelle ist nicht in Sicht.

Bei der Stellung von Insolvenzanträgen agiert die öffentliche Hand laut dem Gläubigerschutzverband nach Regionen unterschiedlich. So beträgt der Zuwachs an eröffneten Firmeninsolvenzen in Wien 34,2 Prozent und in Niederösterreich 29,4 Prozent, während in Kärnten (-29,5 Prozent) und Vorarlberg (-42,86 Prozent) die Eröffnungen abgenommen haben.