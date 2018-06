Rückruf für 774.000 Daimler-Fahrzeuge in ganz Europa

Der deutsche Autobauer Daimler muss europaweit 774.000 Fahrzeuge wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung zurückrufen. Das teilte der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nach einem Gespräch mit Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche am Montag mit. Wie viele Fahrzeuge in Österreich betroffen sind, ist offen. In Deutschland werden 238.000 Fahrzeuge zurückgerufen.

Ein Unternehmenssprecher von Mercedes-Benz Österreich war kurzfristig telefonisch für die APA nicht erreichbar. Scheuer hatte Zetsche bereits Ende Mai zu einer Krisensitzung einbeordert, nachdem das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einen Rückruf von rund 4.900 Exemplaren des Mercedes-Kleintransporters Vito wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung angeordnet hatte. Das Amt untersuchte noch weitere Modelle.

Bis zu diesem Montag sollte geklärt werden, bei wie vielen Fahrzeugen die beanstandeten Softwarefunktionen im Einsatz sind. Nach bisheriger Ansicht von Daimler sind diese aber nicht unzulässig, was der Konzern vor Gericht klären will und deshalb Widerspruch gegen den Vito-Rückrufbescheid ankündigte.