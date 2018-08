Rückreisende und Frequency-Festival sorgen für Staus

Das kommende Wochenende wird vor allem wegen der Urlaubsrückkehrer und des Frequency-Festivals für Staus auf Österreichs Straßen sorgen. Das prognostizierten die Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ am Mittwoch in Aussendungen. "Der Hauptreisetag ist und bleibt der Samstag, aber auch am Freitag und Sonntag müssen Autofahrer mit stärkerem Verkehrsaufkommen rechnen", betonte Romana Schuster vom ÖAMTC.

“Die Reisewelle wird gegen Mittag ihren Höhepunkt erreichen und erst am Nachmittag langsam abflauen, dies zeigen unsere Erfahrungen. Wer kann, sollte den Samstag als Reisetag meiden, oder sich auf eventuelle Staus vorbereiten”, warnte der ARBÖ. Das Ferienende in vier deutschen Bundesländern sowie Teilen der Niederlande werde den Urlauber-Rückreiseverkehr im Süden und Westen zusätzlich “befeuern”.

Staus werden dabei laut ÖAMTC vor allem auf den Nord-Südverbindungen in Westösterreich befürchtet. Wartezeiten aufgrund von Grenzkontrollen sind insbesondere auf der Westautobahn (A1) beim Walserberg, auf der Innkreisautobahn (A8) bei Suben sowie auf der Inntalautobahn (A12) bei Kiefersfelden einzuplanen. Der Reiseverkehr Richtung Süden wird allmählich schwächer, im Westen und Süden wird es laut ARBÖ neben der Rückreisewelle aber auch noch starkes Verkehrsaufkommen in Richtung westliches Italien und Adria geben.

Von Donnerstag bis Sonntag findet das Frequency-Festival in St. Pölten statt. Der Veranstalter rechnet mit rund 200.000 Besuchern, betonte der ÖAMTC. Im Nahbereich der Abfahrten St. Pölten Süd auf der A1 und St. Pölten Ost auf der S33 wird es zu Verzögerungen kommen. Bis Sonntag läuft im Burgenland noch das Golser Volksfest, auch hier rechnen die Verkehrsexperten im Nahbereich mit kurzen Staus.