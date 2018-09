Rückgabe von kolonialen Kunstschätzen beschäftigt Experten

Im November 2017 kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron an, innerhalb der nächsten fünf Jahre Kunstschätze aus den früheren Kolonien in Afrika zurückzugeben. Sollte das Schule machen, wird das "unsere Institutionen von Grund auf verändern", ist Claudia Augustat vom Weltmuseum Wien überzeugt. Die heimischen Museen hätten aber weder die nötigen finanziellen noch personellen Ressourcen.

Das Thema Restitution von in der Kolonialzeit erworbenen oder geraubten Sammlungen beschäftigt ethnologische Museen bereits seit längerem. Im November 2017 versprach der französische Präsident überraschend, alle kolonialen Kulturgüter aus Afrika zu restituieren oder als Dauerleihgaben an die Herkunftsländer zurückzugeben. Die Diskussion erlangte damit eine völlig neue Dimension. Der Umgang mit der Kolonialgeschichte ist Thema der Abschlusskonferenz des EU-Projektes SWICH (Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage), die heute, Donnerstag, im Forum des Weltmuseums Wien beginnt.