Rückblick auf ein erfolgreiches Vereinsjahr

Der Ski-Club Mühlebach lud zur Jahreshauptversammlung.

Mit Stolz blickte der Obmann in seinem Bericht auf die großartigen Erfolge und die geleistete Arbeit im Verein zurück. Der Ski-Nachwuchs legt beim Verein einen hohen Stellenwert ein. So holten sich in der vergangenen Saison wieder dutzende Kinder die skifahrerischen Grundzüge in den Schüler- und Bambini-Skikursen, die vom SC Mühlebach jedes Jahr angeboten werden. Die Renngruppe mit gut 30 Kindern und den Trainern Andreas Hammerer und Sonja Freuis trainierte meist zweimal wöchentlich am Bödele, zudem machten die Spaßgruppen wöchentlich die Pisten am Bödele unsicher.