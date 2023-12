Rückschlag für Poschs Bologna - Juve schlägt Roma

Die bisher starke Saison von Bologna in der italienischen Fußball-Meisterschaft hat am Samstag einen gehörigen Dämpfer erfahren. Die Mannschaft des ÖFB-Rechtsverteidigers Stefan Posch kam beim Serie-A-Nachzügler Udinese 0:3 unter die Räder. Juventus besiegte unterdessen im Spitzenspiel der 18. Runde in Turin die AS Roma mit 1:0 und rückte in der Tabelle mit 43 Punkten Spitzenreiter Inter Mailand bis auf zwei Zähler nahe.

Adrien Rabiot schoss die "Alte Dame" im Heimspiel kurz nach der Pause zum Sieg (47.), Dusan Vlahovic hatte das Tor mit der Ferse sehenswert vorbereitet. Juve nutzte damit den 1:1-Patzer von Arnautovic-Club Inter bei Genoa aus. Die Roma ist mit 28 Punkten Siebenter und hat fünf Zähler Rückstand auf die Top 4. Ein festen Platz hat dort derzeit der AC Milan, der Sassuolo daheim durch einen Pulisic-Treffer mit 1:0 besiegte und mit 36 Punkten Dritter ist.

Bologna (31/Rang 5) wiederum verpasste mit der Pleite in Udine die Rückkehr auf Platz vier. Für die "Rossoblu" war es erst die dritte Liga-Niederlage in dieser Saison bzw. die erste seit Mitte November, während Udinese erst den zweiten Sieg feierte. Bologna verpasste die Rückkehr auf Platz vier und ist mit 31 Punkten Fünfter.