Rublew nach Viersatzsieg über Karazew in Runde drei

Andrej Rublew hat nach einer anfänglichen Schwächephase die dritte Runde des Tennis-Rasenklassikers von Wimbledon erreicht. Die Nummer sieben des Turniers bezwang am Donnerstag im rein russischen Duell Aslan Karazew mit 6:7(4),6:3,6:4,7:5. Olympiasieger Alexander Zverev setzte sich unterdessen in seinem mehrmals verschobenen Auftaktmatch gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer glanzlos mit 6:4,7:6 (4),7:6 (5) durch.

Rublew, der im vergangenen Jahr aufgrund des Verbots für russische und weißrussische Spieler nicht in Wimbledon antrat, steigerte sich nach einem durchwachsenen ersten Satz und gewann am Ende doch noch souverän. Sein nächster Gegner wird in der Partie zwischen David Goffin und Tomas Barrios Vera ermittelt.