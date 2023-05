Rubio gewinnt 13. Giro-Etappe - Konrad fällt zurück

Der kolumbianische Radprofi Einer Rubio hat die stark verkürzte 13. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der Kletterspezialist setzte sich am Freitag über 74,6 Kilometer nach Crans-Montana vor dem Franzosen Thibaut Pinot und dem Ecuadorianer Jefferson Cepeda durch. Der Brite Geraint Thomas bleibt Führender der Italien-Rundfahrt, der Österreicher Patrick Konrad büßte in der Gesamtwertung drei Plätze ein und liegt nun auf Rang 16.

Am Samstag steht die 194 Kilometer lange Strecke zwischen der Stadt Siders in der Schweiz und Cassano Magnago in der italienischen Lombardei an.