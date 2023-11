RSO Wien wird Festivalorchester des Carinthischen Sommers

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien (RSO) wird ab 2024 als Festivalorchester des Carinthischen Sommer fungieren. Die mehrjährige Partnerschaft mit dem Kärntner Musikfestival wurde am heutigen Freitag von Intendantin Nadja Kayali und RSO-Leiterin Angelika Möser bekanntgegeben.

Den Auftakt als Festivalorchester macht das RSO am 6. Juli im Congress Center Villach unter der Leitung der portugiesischen Dirigentin Joana Carneiro. Der Konzertabend widmet sich Frauen in der Musik, wobei u.a. romantisch-symphonische Werke von Fanny Hensel, Clara Schumann, Louise Farrenc sowie eine Uraufführung der jungen Komponistin Hannah Eisendle auf dem Programm stehen. Auch das Finale des Carinthischen Sommers bestreitet das RSO: Am 4. August leitet der britische Dirigent Wayne Marshall einen Abend mit George Gershwins "Rhapsody in Blue", bei der der Brite selbst den Solo-Klavierpart übernimmt.