RSF fordern Stärkung der journalistischen Unabhängigkeit

Nach Vorwürfen gegen den früheren Chefredakteur und jetzigen Landesdirektor des ORF-Landesstudio Niederösterreich, Robert Ziegler, sowie den Chat-Affären um die zurückgetretenen Chefredakteure Matthias Schrom (ORF) und Rainer Nowak ("Presse") sieht die Organisation "Reporter ohne Grenzen" (RSF) "die Grundmauern der 'vierten Gewalt' erschüttert". RSF-Präsident Fritz Hausjell forderte am Sonntag "klare Ansagen" der Politik und die Stärkung der journalistischen Unabhängigkeit.

"Das Bild von verkommenen Verhältnissen zwischen Regierungspolitik und Medien ist unabhängig von künftigen Enthüllungen bereits heute so düster, dass klare Ansagen des Bundeskanzlers sowie der Medienministerin überfällig sind", erklärte Hausjell in einer Aussendung, und weiter: "Die Kritik- und Kontrollfunktion darf in einer liberalen Demokratie weder durch Message Control noch durch willfährig gemachten Journalismus ausgehebelt werden."