Royals öffnen ihre Kunstsammlung wieder für Besucher

Die britische Königsfamilie heißt nach Wochen der Coronabeschränkungen wieder Besucher in ihrer Kunstsammlung willkommen. "Ich freue mich, dass wir wieder anfangen können, so viele Dinge zu genießen, die wir zuvor vielleicht als selbstverständlich angesehen hatten", sagte Prinz Charles in einer Videobotschaft. Auch für Maßnahmen gegen das Coronavirus wurde für die Besucher gesorgt.

Wieder geöffnet werden der Mitteilung zufolge Schloss Windsor, der Holyroodhouse-Palast in Schottland, die Hofstallungen (Royal Mews) im Buckingham Palast in London und die aktuellen Ausstellungen in den Galerien der Queen in London und Edinburgh. Zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus darf laut Mitteilung jedoch nur eine bestimmte Anzahl an Menschen in die Gebäude.

Besuchern wird geraten, Tickets online zu buchen. Hinweise sollen daran erinnern, den Mindestabstand einzuhalten. Kopfhörer und Audioguides werden doppelt desinfiziert. Einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ist demnach allerdings nicht verpflichtend. "Sie sind herzlich willkommen, und man wird gut auf Sie aufpassen", versicherte Prinz Charles als Vorsitzender des Royal Collection Trust.