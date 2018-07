Rouhani warnt Trump: Krieg mit Iran ist Mutter aller Kriege

Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat im Konflikt mit den USA den Ton verschärft und mit einer Blockade der Ölexport-Routen am Persischen Golf gedroht. US-Präsident Donald Trump warnte er, nicht mit dem Feuer zu spielen - dafür bemühte Rouhani am Sonntag eine persische Redewendung: "Mister Trump, spielen Sie nicht mit dem Schwanz des Löwen. Dies würde nur zu Bedauern führen."

Schon während seines Besuchs Anfang des Monats in der Schweiz und Österreich hatte Rouhani angedeutet, dass der Iran bei US-amerikanischen Ölsanktionen die Straße von Hormuz am Persischen Golf schließen und damit den gesamten Ölexport der Region blockieren könnte. Jetzt sagte er: “Wir haben mehrere Routen (für den weltweiten Ölexport am Persischen Golf; Anm.) … und deren Sicherheit haben schon immer nur wir garantiert.”