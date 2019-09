Rouhani: USA sollten bei Verhandlungen "guten Willen" zeigen

Die USA sollten nach den Worten des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani für eventuelle Verhandlungen mit Teheran "guten Willen" zeigen. In dem Fall wäre der Iran auch zu Gesprächen bereit, sagte Rouhani nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch.

Rouhani wird nächste Woche an der UNO-Vollversammlung in New York teilnehmen. Seit Wochen wird spekuliert, dass es am Rande der Generaldebatte auch zu Gesprächen Rouhanis mit US-Präsident Donald Trump kommen könnte. Rouhani hat zwar ein bilaterales Treffen mit Trump abgelehnt, nicht aber eine Unterredung mit ihm in Anwesenheit der anderen fünf Vertragspartner des Atomabkommens - das sind China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Bedingung sei jedoch eine Aufhebung der US-Sanktionen, die den Iran in den vergangenen Monaten in eine akute Wirtschaftskrise gestürzt haben.