Rouhani fordert Nachsicht für nicht bewaffnete Demonstranten

Bewaffnete Demonstranten bei den jüngsten Unruhen im Iran sollen nach den Worten von Präsident Hassan Rouhani bestraft werden, für andere Teilnehmer an den Protesten forderte er aber Nachsicht. "Einige mit Pistolen und Messern bewaffnete Randalierer sollten im gesetzlichen Rahmen bestraft werden", sagte Rouhani am Mittwoch.

Sie hätten nicht nur Menschenleben bedroht, sondern auch öffentliche Einrichtungen in Brand gesetzt und Kaufhäuser geplündert. Auch gebe es Geständnisse, wonach sie vom Ausland gelenkt worden seien, um vor den Parlamentswahlen am 21. Februar 2020 für Unruhe im Iran zu sorgen, so Rouhani nach Angaben seines Webportals.