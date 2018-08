Rottweiler biss Kind (9) in Niederösterreich mehrmals in Füße

In Berndorf (Bezirk Baden) ist am Wochenende ein Neunjähriger das Opfer einer Rottweiler-Attacke geworden. Der Bub wurde mehrmals in die Füße gebissen, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag entsprechende Medienberichte. "Christophorus 3" flog das Opfer ins Landesklinikum Wiener Neustadt.

Zu dem Zwischenfall war es Samstagnachmittag auf der Triestingbrücke gekommen, teilte die Polizei mit. Dem Kind seien durch die Attacke die Schuhe und Socken von den Füßen gerissen worden. Der Rottweiler sei ohne Leine und Beißkorb unterwegs gewesen.

Eine 39-Jährige wurde Polizeiangaben zufolge ebenfalls in einen Fuß gebissen. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Landesklinikum Baden gebracht.