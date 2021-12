Rothosen-Urgestein wechselt in den Bregenzerwald

FC Dornbirn-Legende Felix Gurschler spielt künftig für den FC Rotenberg.

Der 23-jährige Dornbirner errang mit seinen Rothosen auch zahlreiche Titel. So gehören zu den großen Highlights in seiner Karriere der Landesmeistertitel in der U16, 2018 wurde er Sieger bei den Hallenmasters in Wolfurt, wo er sich gleichzeitig zum Torschützenkönig kürte. 2019 folgte mit dem Double aus Meisterschaft und VFV-Cup dann der große Coup. Seit dem Aufstieg in die 2. Liga absolvierte Felix Gurschler 56 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse, in den letzten Monaten verhinderten hartnäckige Sprunggelenksprobleme mehr Einsätze.