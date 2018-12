Rothosen Ladies bleiben in der Landesliga

Keine Lösung gab es für die Damen des FC Dornbirn zu einem möglichen vorzeitigen Aufstieg.

In der Messestadt sieht man die Sache gelassen: „Wir haben die Entscheidung zu akzeptieren“, sagte Trainer Günther Kerber. Jetzt müsse man die Ziele eben um ein Jahr nach hinten verschieben. Indes laufen auf der Birkenwiese die Vorbereitungen auf die Rückrunde. „Bis zum Start der Frühjahrsrunde haben wir nun vier Monate Zeit und wir werden uns hier ordentlich vorbereiten“, zeigt Kerber den Plan für die kommenden Wochen und Monate vor. So warten in der Winterpause ein mehrtägiges Turnier in Amsterdam mit internationalen Teams sowie Vorbereitungsspiele in St. Gallen, Heidenheim und München. Laut dem FCD Trainer sind fünf bis sechs Spiele gegen internationale Topgegner geplant, wo seine Mädchen geprüft werden sollen. Mitte April startet dann die Frühjahrsmeisterschaft in der Landesliga, wo die Rothosen Ladies den Titel schon so gut wie sicher im Sack haben. MIMA