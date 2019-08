Rothosen-Fohlen zeigen beeindruckende Leistung im VFV-Cup

FC Dornbirn Amateure schlagen FC Kennelbach in der ersten Runde im VFV-Cup.

Mit einem Triplepack durch Martin Brunold und einer herausragenden Mannschaftsleistung besiegte die Elf von Trainer Jürgen Rossi das Team des FC Kennelbach, das ebenfalls in der Landesliga spielt. Mit dem Hella DSV wartet nun in der zweiten Hauptrunde aber ein weitaus schwerer Brocken auf die jungen Rothosen, schließlich führt der Gegner aktuell souverän die VN.at Eliteliga Vorarlberg an.

Trotzdem zeigt sich die Rossi-Elf optimistisch, denn bekanntlich sorgt der Pokal immer wieder für Überraschungen. Das Pokal-Stadtderby findet am 28. August 2019 auf der Dornbirner Birkenwiese statt. In der Meisterschaft stehen für die FC Dornbirn Amateure diese Woche ebenfalls gleich zwei Heimspiele auf der Birkenwiese an. Am Mittwoch gastiert Schwarzach im FC-Stadion, am Samstag folgt die Landesliga-Partie FC Dornbirn Amateure gegen FC Schlins – Anpfiff ist um 18.00 Uhr.