Rotes Kreuz Vorarlberg gibt Friedenslicht weiter

Seit 35 Jahren wird das Friedenslicht aus Bethlehem in der ganzen Welt verteilt.

Auch in Pandemie-Zeiten wird das Friedenslicht aus Bethlehem in die Welt getragen. Am Mittwoch, 22. Dezember wird die Flamme um 15.17 Uhr den Bahnhof in Bregenz erreichen - dort wird das Licht dann an Pfadfinder, Feuerwehren, den Samariterbund und das Rote Kreuz übergeben und im ganzen Land verteilt.