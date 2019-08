Rotes Kreuz für Einsatz beim Frequency-Festival bereit

Das Rote Kreuz stellt sich beim heurigen Frequency-Festival in St. Pölten ab Mittwoch wieder auf einen Großeinsatz ein. Insgesamt rund 500 Rettungs- und Notfallsanitäter stehen für den Ambulanzdienst bereit. In Spitzenzeiten sind etwa 120 Sanitäter sowie drei Notärzte an Ort und Stelle verfügbar. Aus bisherigen Erfahrungen wird mit bis zu 3.000 zu versorgenden Patienten gerechnet.

"Wir sind gut vorbereitet und werden die Festivalbesucherinnen und -besucher bestmöglich versorgen", so Rotkreuz-Einsatzleiter Gerhard Heilig. Im Vorjahr nahmen während des gesamten Festivals 2.685 Patienten die Hilfe der Einsatzkräfte in Anspruch. Auf die Sanitäter, die auch heuer zum Teil wieder aus anderen Bundesländern anreisen, warten insgesamt mehr als 10.000 Arbeitsstunden.

Für das Frequency werden im Camping- und Bühnenareal sieben Sanitätsstützpunkte errichtet. 20 Notarzt-, Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge stehen zur Verfügung. Für Akutinterventionen werden an die 60 verschiedene Notfallmedikamente bereitgehalten. Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams sind permanent in Bereitschaft. Das Rote Kreuz St. Pölten ist an Ort und Stelle von Mittwoch bis Sonntag im Einsatz.

Organisiert werden will auch die Verpflegung der Helfer: Sie umfasst mehr als 1.100 warme Mahlzeiten, 2.200 Semmeln, rund 200 Kilogramm Äpfel und über 3.000 Liter Getränke sowie mehrere hundert Liter Kaffee.