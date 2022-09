Rotes Kreuz Dornbirn feiert 100 Jahre

Die Rettungsabteilung lädt zum großen Fest nach Haselstauden.

Fast genau 100 Jahre nach Gründung wird bei der Dornbirner Rettungsabteilung nun am kommenden Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, auf dem Sportplatz Haselstauden das runde Jubiläum gefeiert. Neben einem San-Fun-Wettbewerb, der eine Leistungsschau mit Spaßfaktor werden soll, wartet eine große Showübung, sowie kulinarische und musikalische Genüsse und tolle Einblicke ins Rotkreuz-Vereinsleben. Neben einem Festabend mit The Spooners und einem Kinderprogramm wird am Samstag auch der Notarzthubschrauber der SchenkAir aus Schruns am Haselstauder Sportplatz erwartet.