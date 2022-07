Rote Unwetter-Warnung: Wo es heute noch kracht

Die Hitze hat das Ländle weiter im Griff. Mittwochabend wird es zunehmend trüb. Für einen Bezirk gibt es eine rote Wetterwarnung.

Die Gluthitze sorgt in weiten Teilen Österreichs für Temperaturen über 30 Grad. Die Hotspots liegen laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) vorerst in Vorarlberg und Tirol. In Innsbruck wurden Mittwochnachmittag 36,8 Grad Celsius gemessen.