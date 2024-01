Rot-pinke Regierungsklausur in Wien gestartet

In Wien hat am Donnerstag die Klausur der Stadtregierung begonnen. Rot-Pink berät bei dem eintägigen Treffen im neu gestalteten Wien Museum über künftige Vorhaben. Im Mittelpunkt dürften dabei einmal mehr Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Teuerung stehen. Über die Ergebnisse soll am Nachmittag in einer Pressekonferenz informiert werden.

Das Motto der Klausur lautet: "Wien lebenswert und leistbar gestalten - Konsequente Maßnahmen in herausfordernden Zeiten." Erwartet wird, dass weitere Maßnahmen für leistbares Wohnen oder soziale Sicherheit fixiert werden - etwa Änderungen im Bereich der Mietbeihilfe bzw. der Mindestsicherung. Auch Bildung und Klimaschutz sollen im Fokus stehen. Für 13.00 Uhr ist dann eine Pressekonferenz angesetzt, an der Bürgermeister Michael Ludwig und Sozialstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) sowie Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) teilnehmen werden.

SPÖ und NEOS haben ihre Koalition nach der Wien-Wahl 2020 geschmiedet, wobei der pinke Partner das Ressort für Bildung und Integration erhielt. In Klausur geht die Regierung meist zu Jahresbeginn. Im Vorjahr waren dabei Maßnahmen beschlossen worden, die zur Umsetzung des Ziels nötig sind, bis 2040 alle Gebäude in der Bundeshauptstadt klimaneutral zu machen.