Rossi und Wild fahren dritten Sieg in Folge ein

Die Minnesota Wild haben mit Österreichs Eishockey-Legionär Marco Rossi den dritten NHL-Sieg en suite geschafft.

Am Samstag besiegten die Wild vor Heimpublikum in St. Paul die Boston Bruins mit 3:2 und holten im Rennen um die Play-off-Plätze weitere wichtige Punkte. Von den vergangenen sieben Partien haben der Vorarlberger, der diesmal ohne Scorerpunkt blieb, und seine Kollegen sechs gewonnen. Der Erfolgslauf unter Trainer John Hynes geht vorerst also weiter.