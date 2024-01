Rossi schießt Minnesota erstmals zu Overtime-Sieg

An einem besonderen Tag für Goalie-Veteran Marc-Andre Fleury ist Marco Rossi in der National Hockey League zum Matchwinner avanciert.

Österreichs Eishockey-Star erzielte nach 3:04 Minuten in der Verlängerung per one-timer den Treffer zum 4:3-Sieg über Columbus. Sein zwölftes Saisontor war sein erstes in einer NHL-Overtime. Fleury zog indes mit seinem 551. Sieg mit seinem Kindheitsidol Patrick Roy gleich, nur Martin Brodeur hat in der NHL-Historie öfter gewonnen (691).