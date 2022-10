Rossi schafft Sprung in NHL-Kader von Minnesota Wild

Rossi spielt in dieser Saison in der NHL

Rossi spielt in dieser Saison in der NHL ©APA/ROSS BONANDER

Der Vorarlberger Marco Rossi startet die Saison wie erwartet bei Minnesota Wild in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. General Manager Bill Guerin informierte den 21-jährigen Stürmer am Sonntag, dass er den Sprung in den NHL-Kader von Cheftrainer Dean Evason geschafft hat. Rossi hat in der Vorbereitung mit zwei Toren und sieben Assists in sechs Spielen überzeugt.

"Du hast alles getan, was wir von dir verlangt haben. Du warst großartig. Du hast dir das sehr verdient", erklärte Guerin. Minnesota startet am kommenden Donnerstag (13.10.) mit dem Heimspiel gegen die New York Rangers.

Rossi hat Anfang Jänner mit zwei Spielen sein NHL-Debüt für Minnesota gegeben, die Saison sonst aber beim Farmteam Iowa Wild in der AHL verbracht und war dort mit 53 Scorerpunkten (18 Tore, 35 Assists) gemeinsam mit Kyle Rau punktbester Spieler.