Rossi mit NHL-Vertrag von Minnesota und Hilfe von Vanek

Marco Rossi ist seit Freitagabend offiziell Teil der Minnesota Wild. Der 19-jährige Vorarlberger erhielt vom Club der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL den obligaten Einstiegsvertrag über drei Jahre (entry level contract), der laut Fach-Homepages mit 925.000 Dollar jährlich dotiert ist. Unterstützung hat auch Thomas Vanek angeboten, bei dem sein prädestinierter Nachfolger als Österreichs Top-Spieler unterkommt.

Die NHL plant, am 1. Jänner in die neue Saison zu starten. Gut möglich, dass Rossi bis zu Beginn des Vorbereitungscamps für den Schweizer Top-Club ZSC Lions in Zürich spielt. Verhandlungen darüber laufen, Manager Patrick Pilloni ist aber zuversichtlich, dass "Marco in den nächsten Monaten auch in Europa Spielpraxis sammeln kann".