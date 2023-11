Rossi-Club Minnesota trennt sich von Cheftrainer Evason

Die Minnesota Wild mit Österreichs Legionär Marco Rossi haben sich nach 14 Niederlagen in den ersten 19 Saisonspielen der National Hockey League von Cheftrainer Dean Evason getrennt. Auch Co-Trainer Bob Woods muss gehen, wie Manager Bill Guerin am Montag bekanntgab. John Hynes soll die Mannschaft übernehmen und am Dienstag vor dem Heimspiel gegen St. Louis vorgestellt werden. Der 48-Jährige war zuletzt für die Nashville Predators zuständig und seit Ende Mai ohne Trainer-Job.

Die Wild haben zuletzt sieben Partien in Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga (NHL) verloren. Evason betreute Minnesota in seiner vierten Saison, er hatte das Amt im Februar 2020 als Nachfolger von Bruce Boudreau übernommen. Rossi hält aktuell bei elf Scorerpunkten. Der Vorarlberger schrieb in dieser Saison bei sechs Toren auch fünf Assists an.