Rosenkranz startete am Villacher Kirtag in den Wahlkampf

Unter dem Motto "Holen wir uns unser Österreich zurück!" und regem Medieninteresse ist am Mittwoch Walter Rosenkranz (FPÖ) ins Rennen um das Bundespräsidentenamt gegangen. Als Ort des Geschehens hatte man den Villacher Kirchtag ausgewählt: Bei sommerlichen Temperaturen schlenderte Rosenkranz zum Anlass passend in Lederhose und grünem Trachtengilet durch die Menge, schüttelte Hände und stand bereitwillig für Selfie-Wünsche bereit.

Wer am Villacher Kirchtag in den Wahlkampf startet, kann eigentlich nichts falsch machen. Denn auch wenn die Eisenbahnerstadt seit jeher als rote Bastion gilt und der Kandidat Walter Rosenkranz heißt und für die FPÖ ins Rennen geht - in der Kirchtagswoche steht die Villacher Innenstadt ohnehin Kopf. Dem tut auch der Auftritt eines Politikers keinen Abbruch: Potenzielle Wähler stehen Schlange, Autogrammwünsche werden gerne erfüllt, vom Bierseidl genippt und auch das Tanzbein wird geschwungen - was man am Kirchtag eben so macht.