Rosenberger stellt am Montag Insolvenzantrag

Der Raststättenbetreiber Rosenberger will am Montag einen Insolvenzantrag stellen. Trotz intensiver Verhandlungen mit der Bank seien benötigte Kreditlinien überraschend nicht freigegeben worden, hieß es seitens Rosenberger gegenüber der APA. Oberstes Ziel sei es nun, das Unternehmen zu sanieren, die Arbeitsplätze zu sichern und den Fortbestand der Rosenberger-Gruppe zu ermöglichen.

Die Rosenberger-Kette betreibt Raststätten und Seminarzentren an 17 Standorten in Österreich. Das Unternehmen beschäftigt je nach Saison 600 bis 800 Mitarbeiter.

Laut AK Niederösterreich haben einige Hunderte Beschäftigte bereits ihr Novembergehalt nicht bekommen. Die Arbeiterkammer will in allen Rosenberger-Filialen Infoveranstaltungen organisieren, kündigte AKNÖ-Präsident Markus Wieser an. Laut einem Bericht des “Standard” konnte auch ein größerer Lieferant nicht bezahlt werden.