Rosa-kariert mit blauen Zottelhaaren

Die Buch am Bach lädt zur Ausstellung 50 Jahre „Das kleine Ich bin ich“ ein.

Bis heute erfolgreichstes Duo

Susi Weigel kam in Proßnitz zur Welt. Sie lebte mit ihrem Mann ab 1952 in Langen am Arlberg, später in Bludenz. Nach ihrem Tod 1990 ging der Nachlass an das Vorarlberg Museum. Teile daraus gibt es auch bei der Ausstellung von „Das kleine Ich bin ich“ während der dreitägigen Buch am Bach zu sehen. Die Ausstellung kann während den Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr, bzw. am Donnerstag (23. Juni) von 9 bis 16 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.