Ronaldo will Karriere nicht in Europa beenden

Cristiano Ronaldo wird seine Fußballkarriere nicht bei einem europäischen Club beenden. "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ich zu keinem europäischen Verein zurückkehren werde. Ich bin 38 Jahre alt", sagte der Offensivstar des saudischen Clubs Al-Nassr einem ESPN-Bericht zufolge vor Journalisten in Portugal. Im vergangenen Dezember hatte der Superstar einen Vertrag über zweieinhalb Jahre in Saudi-Arabien unterschrieben.

Der einst für Sporting Lissabon, Real Madrid und Manchester United spielende Ronaldo habe damit den Weg für andere Topspieler geebnet, weitere würden folgen, sagte der Portugiese. "Der europäische Fußball hat viel an Qualität verloren. Die einzige gültige und immer noch gut funktionierende Liga ist die Premier League. Sie ist allen anderen Ligen weit voraus", sagte Ronaldo nach einer 0:5-Niederlage Al-Nassrs in einem Freundschaftsspiel am Montagabend gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo.