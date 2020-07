Ronaldo rettete Juve mit zwei Elfmetern im Hit gegen Bergamo

Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin im Spitzenspiel der italienischen Fußball-Serie-A am Sonntag mit zwei Elfertoren beim 2:2 (0:1) gegen Verfolger Atalanta Bergamo vor einer Heimniederlage bewahrt. Weil der Tabellenzweite Lazio Rom zuvor aber durch das 1:2 gegen Sassuolo aber ebenfalls nicht voll anschreiben konnte, war es ein weiterer Schritt Richtung Titel.

In Turin gingen die Gäste durch Duvan Zapata in der 16. Minute in Führung. Superstar Ronaldo glich per Strafstoß (55.) nach dem Seitenwechsel aus, ehe der eingewechselte Ruslan Malinowskyj (80.) die Gäste wieder in Führung schoss. Mit dem zweiten Elfmeter glich der 35-jährige Ronaldo aber erneut aus (90.).