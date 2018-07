Ronaldo nahm Training bei Juventus Turin auf

Die Italien-Ära von Cristiano Ronaldo hat begonnen: Der Weltfußballer hat seine Arbeit beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin am Montag aufgenommen. "CR7 ist angekommen", twitterte der Club und zeigte ein Video, wie der von Real Madrid gewechselte Superstar mit Sonnenbrille das Turiner Trainingszentrum betrat.

Der 33-Jährige war am Sonntag zusammen mit seiner Familie in seiner neuen Heimat in Norditalien gelandet – im “Stile Hollywoods”, wie italienische Reporter bemerkten. Einige Fans konnten einen Blick auf den portugiesischen Europameister sowie dessen Freundin und Kinder erhaschen.