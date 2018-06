Ronaldo-Hymnen bei Freund und Feind nach magischer Nacht

Huldigungen und Superlative haben nach dem Galaauftritt von Cristiano Ronaldo am Freitagabend wieder Hochsaison. "GÖTTLICH", titelte die portugiesische Sportzeitung "Record" am Samstag nach Ronaldos Triplepack beim 3:3 gegen die geschockten Spanier. "Du machst uns sprachlos", schrieb "A Bola". Trainer Fernando Santos vernahm sich ähnlich: "Cristiano ist der Beste der Welt."

Ronaldo ist jetzt der erst vierte Spieler der Geschichte, der bei vier WM-Turnieren getroffen hat. Zuvor war das neben dem Brasilianer Pele nur Uwe Seeler und dessen Landsmann, WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose, gelungen. Kloses Bestmarke von 16 WM-Toren ist für Ronaldo aber (noch) in weiter Ferne, da er nach seinem Dreierpack gegen die Spanier bei nun sechs WM-Toren steht. Aber wer würde schon ausschließen, dass er diese Marke nicht auch noch knackt? “Natürlich hoffe ich, dass er auch in Katar für uns noch viele Tore schießen wird”, sagte Santos. Ronaldo wäre bei der WM 2022 37 Jahre alt.

Jetzt ist er 33 – das sieht man ihm aber nicht an. Der Dreierpack gegen Spanien war Nummer 51 seiner Laufbahn. Er ist der älteste Spieler, dem jemals bei einer WM drei Tore in einem Spiel gelangen. Der große Respekt über die Leistung des Champions-League-Siegers von Real Madrid war aber im Anschluss an das spektakuläre Spiel auch den spanischen Spielern anzuhören. “Ich denke, dass die Leute, die schlecht über Ronaldo reden, ein Problem haben”, sagte Spaniens Doppeltorschütze Diego Costa. “Denn die Wahrheit ist, dass er jede Saison 40, 50 Tore schießt und fast immer dabei ist. Es gibt keinen wie ihn.”