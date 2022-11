Romeo Franner neu in Hohenems

Romeo Franner ist bereits seit über 20 Jahren bei UNIQA und hatte bisher seine UNIQA-Generalagentur in Höchst.

Seit November 2022 hat er nun im „empuls“-Wirtschaftspark in der Diepoldsauer Straße seine Tätigkeit als Standortbetreiber für UNIQA aufgenommen. Für den bisherigen Standortbetreiber Arno Gächter, der nun als Partneragent in der Agentur Franner weiterhin seine bisherige Tätigkeit fortführt, ist es eine langfristig geplante Nachfolgeregelung. Gleichzeitig werden die Kräfte für eine aktive Marktbearbeitung gebündelt.

„Qualität und Verlässlichkeit sollen Vertrauen in unsere Arbeit wecken – so kann man das Leitmotiv des neuen Teams der UNIQA/Franner GmbH in Hohenems auf einen Nenner bringen. Denn, bei uns sind Sie punktgenau richtig!“, so Romeo Franner.