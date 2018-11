Rom will Leihvertrag für Da Vinci an Louvre neu verhandeln

Der Pariser Louvre plant für 2019 eine große Sonderausstellung zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci - doch jetzt will Italien den Ausleih-Vertrag aller in italienischen Museen bewahrten Gemälde des Künstlers neu verhandeln.

“Nationales Interesse”

Dies sagte sie der Zeitung “Corriere della Sera” vom Samstag. “Leonardo ist Italiener, in Frankreich ist er lediglich gestorben”, meinte Borgonzoni über das 1452 in Italien geborene und 1519 in Frankreich gestorbene Renaissance-Genie. All diese Kunstwerke als Leihgabe an den Louvre zu geben, hieße Italien einen “Platz am Rande eines kulturellen Großereignisses” zuzuweisen. “Wir müssen über alles erneut diskutieren”, verlangte Borgonzoni.