Rom verabschiedete Dekret zur Rettung von Krisenbank

Die italienische Regierung hat am Sonntagabend ein Dekret zur Rettung der Krisenbank "Banca popolare di Bari" verabschiedet. Am Ende einer Ministerratsitzung beschloss die Regierung um Premier Giuseppe Conte ein Maßnahmenpaket zu verabschieden, mit dem der Einstieg der staatlichen Bank Mediocredito Centrale bei der krisengeschüttelten süditalienischen Volksbank finanziert werden soll.

Finanzierungen in Höhe von 900 Mio. Euro werden zur Rettung der "Banca popolare di Bari" locker gemacht. Weiters will die Regierung die Weichen für die Gründung einer öffentlichen Investmentbank für den Süden stellen. Die Regierung will sich ferner bei der Notenbank einschalten, um gegen die Manager der Krisenbank vorzugehen, die für die Misere des Geldhauses verantwortlich sind.