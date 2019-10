Rom hilft Alitalia mit weiterem Brückenkredit aus

Die italienische Regierung ist bereit, der Alitalia einen weiteren sechsmonatigen Brückenkredit im Wert von 350 Mio. Euro zu gewähren, um der krisengeschüttelten italienischen Fluggesellschaft zu erlauben, sich bis zum Verkauf über Wasser zu halten. Dies geht aus dem Haushaltsentwurf hervor, den die Regierung am Mittwoch verabschiedet hat.

Nachdem am Dienstag die Frist für die Einreichung eines verbindlichen Angebots für die Alitalia abgelaufen ist, zieht die AUA-Mutter Lufthansa eine Beteiligung an der kriselnden italienischen Fluggesellschaft nach italienischen Medienangaben in Betracht. Wie die Infrastrukturholding Atlantia berichtete, die mit der italienischen Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato (FS) ein verbindliches Angebot für Alitalia einreichen will, denkt Lufthansa an eine kommerzielle Partnerschaft, die mit einer Beteiligung unterlegt werden soll.